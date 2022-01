Il campione olimpico dei 100 ha preparato la stagione indoor allenandosi al caldo delle Canarie: un video pubblicato su Facebook dal suo allenatore, Paolo Camossi, testimonia lo stato di forma dell'azzurro, che promette di battere il proprio personale sui 60 metri nell'appuntamento che lo attende il 4 febbraio Condividi

La stagione indoor dell'atletica è iniziata e manca una settimana al debutto di Marcell Jacobs da campione olimpico. L'azzurro che a Tokyo ha conquistato due ori (100 metri e 4x100) non ha più gareggiato dal giorno del trionfo della nostra staffetta. Il 4 febbraio, però, è atteso a Berlino sulla distanza dei 60 metri nell'Istaf Indoor. Un appuntamento per il quale si è preparato allenandosi alle Canarie, seguito dal suo tecnico, Paolo Camossi. Quest'ultimo ha pubblicato su Facebook un video che promette scintille: per quanto si tratti di una prova in allenamento, senza blocchi di partenza e con misurazione manuale, Marcell avrebbe bruciato il suo personale sui 60 metri fermando il cronometro del suo allenatore a 6.001 secondi. Ricordiamo che il tempo con cui Jacobs divenne campione europeo, lo scorso anno a Torun, fu di 6.47. Ci sono tutte le premesse, insomma, perché in Germania venga scritto un nuovo record.

Il cronometro di Paolo Camossi segna 6.001 secondi

Un nuovo tatuaggio dedicato a Tokyo sul braccio sinistro Nel frattempo, tra un allenamento e l'altro, alle Canarie Jacobs si è sottoposto a una serie di sedute per aumentare la superficie tatuata sul proprio corpo. Nello specifico, la novità che sfoggerà in occasione della sua prossima gara sarà una fiaccola olimpica sul braccio sinistro, "al cui interno Ercole, simbolo delle fatiche che ho dovuto affrontare per arrivare al vertice, in ginocchio, sostiene la medaglia d'oro".

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Facebook, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie