Una giovane promessa dello sci francese, la 18enne Margot Simond, è morta per una caduta durante un allenamento in Val d'Isère, in Savoia. Lo ha annunciato la Federazione francese di sci (FFS). La procura di Albertville ha aperto un'inchiesta sulle circostanze della tragedia. Un dramma che ricorda quello di Matilde Lorenzi, la sciatrice piemontese della Nazionale juniores azzurra morta dopo un incidente in allenamento in Alto Adige. "Il movimento sportivo sciistico ha appreso della tragica scomparsa di Margot Simond, una giovane e promettente agonista", si legge in una breve dichiarazione della FFS su X. Lo scorso marzo Simond aveva vinto il titolo di campionessa francese juniores di slalom e aveva partecipato ai Mondiali juniores di Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia. Nel weekend avrebbe dovuto partecipare a un evento in Val d'Isère, il Red Bull Racing Park, subito annullato a seguito della tragedia.