Etiope Tefera vince la Maratona di Roma

Circa 10mila partecipanti alla Maratona di Roma che ha visto vincere gli etiopi Fikre Bekele Tefera fra gli uomini (col nuovo primato della corsa) e Dalasa Asugna in campo femminile

Gara da record all'Acea Run Rome The Marathon, la maratona della Capitale, tornata nella sua tradizionale data di inizio primavera. Al maschile c'è il nuovo primato della corsa con il successo dell'etiope Fikre Bekele Tefera in 2h06:48. Dopo tredici anni cade il limite del keniano Benjamin Kiptoo (2h07:17) stabilito nel 2009. Il momento



decisivo a un paio di chilometri dal traguardo dei Fori Imperiali, sui sampietrini dell'ultimo tratto, quando il vincitore riesce ad allungare nei confronti del connazionale Tadesse Mamo Temechachu, secondo con il personale di 2h07:04. Terzo posto in 2h07:16 per il marocchino Othmane El Goumri, favorito della vigilia, autore di un attacco che sfilaccia il gruppo dopo un'ora e mezza prima di rimanere staccato al 39esimo chilometro, ma in tutto nove atleti scendono sotto le due ore e dieci minuti.

Maratona donne, successo di Sechale Dalasa Adugna

Doppietta dell'Etiopia che si aggiudica anche la prova femminile. E' un assolo trionfale per Sechale Dalasa Adugna, al comando in solitaria per oltre metà gara, realizzando il record personale di 2h26:09 nonostante una flessione nella parte

finale. Completano il podio la keniana Gladys Kiptoo, 2h28:45 al debutto sulla distanza dei 42,195 chilometri, e l'altra etiope Nedi Tedelech Bekele (2h31:01 PB).

Gli italiani

Il primo al traguardo è il romano Luca Parisi (Atl. La Sbarra), dodicesimo nella competizione maschile in 2h20:40, mentre in quella femminile chiude ottava Paola Salvatori (Us Roma 83) con il tempo di 2h49:17.