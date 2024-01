Kenya, ucciso il mezzofondista ugandese Kiplagat

Mondo dell'atletica sotto choc. Il trentaquattrenne ugandese Benjamin Kiplagat, mezzofondista e semifinalista nei 3000 siepi a Londra 2012, è stato trovato morto in Kenya nella città di Eldoret, di fatto la capitale dei maratoneti africani, dove si trova il centro di allenamento più importante della disciplina. Secondo le ricostruzioni dei media ugandesi, Kiplagat è stato ritrovato senza vita in un'auto, di proprietà del fratello, e sarebbe stato accoltellato. Kiplagat era stato argento nei mondiali juniores nel 2008 e aveva partecipato alle Olimpiadi di Londra e Rio. L'ugandese si trovava in Kenya per allenarsi in vista della stagione alle porte.