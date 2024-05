Federica Pellegrini diventa una barbie. La Divina è stata scelta come Role Model 2024, l'ultimo modello positivo scelto dall'azienda statunitense che produce la nota bambola per ispirare le bambine di tutto il mondo. Lo ha annunciato la stessa ex nuotatrice sul suo profilo Instagram, mostrando per la prima volta la Barbie fatta a sua immagine e somiglianza.