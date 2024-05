E' la maglia che gli azzurri indosseranno agli Europei di Roma e all'Olimpiade di Parigi , i grandi eventi dei prossimi mesi. La nuova divisa della Nazional e, firmata Joma, è stata presentata a Roma, al Maxxi, nel corso dell'evento 'Summer Experience' di Trenitalia, partner della Fidal. "La collaborazione con Joma e Frecciarossa è assolutamente vincente - le parole del presidente federale Stefano Mei - Ringraziamo i nostri partner e non dimentichiamo che insieme a loro lo scorso anno è stato straordinario, speriamo in una grande stagione. Roma 2024, ormai ci siamo, e siamo pronti".

Le parole dei protagonisti

A svelare la nuova maglia, che come sempre nell'atletica sarà a forma di canottiera, sono stati gli azzurri Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso, Lorenzo Simonelli e Chituru Ali, insieme al presidente Mei, all'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi e al responsabile di Joma Italia Mirko Annibale. "Speriamo che questa maglia porti bene agli Europei di Roma e all'Olimpiade", l'auspicio dell'argento mondiale e bronzo iridato indoor Fabbri, fresco di record italiano a 22,95 nel peso. "È una stagione piena di impegni e di divertimento, siamo molto motivati per fare bene e avere sostegno di due sponsor così importanti fa tanto", commenta l'argento iridato indoor dei 60hs Simonelli. "Sono felicissima di presentare questa maglia, la prima volta che ho preso Frecciarossa è per venire qui a Roma con i miei genitori", le parole del bronzo mondiale indoor dei 60 Zaynab Dosso. "Mi auguro un 2024 veloce come un Frecciarossa", sentenzia il leader europeo stagionale dei 100 metri Chituru Ali. La linea 2024 sviluppata da Joma sarà utilizzata dalle nazionali dell'atletica italiana in tutte le competizioni internazionali, tra cui gli Europei di Roma e l'Olimpiade di Parigi, dove però gli azzurri, al di là dei campi di gara, dovranno vestire EA7, marchio di Giorgio Armani partner ufficiale della spedizione ai Giochi targata Coni.