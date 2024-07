Grande prova di Leonardo Fabbri a due settimane dalla finale del getto del peso alle Olimpiadi di Parigi. Il toscano si aggiudica la tappa di Diamond League a Londra con la misura di 22,52, battendo per la prima volta in carriera il dominatore della specialità Ryan Crouser (22,37), due volte campione olimpico, due volte oro mondiale e primatista del mondo. E' l'undicesima vittoria in undici gare per Fabbri da inizio maggio ad oggi. In terza posizione Payton Otterdahl (22,13), quarto il leader stagionale Joe Kovacs (22,03).