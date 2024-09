Sky Wifi Grand Prix Brescia, al via prima edizione

I grandi protagonisti dell’atletica leggera mondiale si sfidano anche quest’anno su Sky e in streaming su NOW. Domenica 8 settembre è in programma la prima edizione dello Sky Wifi Grand Prix Brescia, prestigioso appuntamento del calendario internazionale che vedrà al via numerosi protagonisti dei Giochi Olimpici di Parigi, tra cui Beatrice Chebet, oro sui 5.000 e 10.000, Letsile Tebogo, oro sui 200, e Masai Russell, oro sui 100 ostacoli. Il meeting, in programma allo stadio “Gabre Gabric” di Brescia, sarà in diretta dalle 15.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. La telecronaca sarà di Nicola Roggero, il commento tecnico di Stefano Baldini. La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky (Fb/Ig/X @SkySport).