Maratona, nuovo record italiano per Chiappinelli

Il debuttante keniano Sabastian Sawe (2h02:05) ha vinto la Maratona di Valencia, primo evento sportivo disputato dopo l'alluvione di un mese fa. Tra le donne, successo dell'etiope Megertu Alemu. Sawe, campione mondiale di mezza maratona nel 2023, ha concluso la sua prima maratona in 2 ore 02 minuti e 05 secondi, diventando il miglior atleta dell'anno e il quinto miglior atleta della storia. Buon 13/o posto per l'azzurro Yohanes Chiappinelli che con il crono di 2h05:24 stabilisce il nuovo primato italiano migliorando di 42 secondi il tempo di 2h06:06 ottenuto in febbraio da Yeman Crippa a Siviglia. Una corsa in rimonta per il portacolori dei Carabinieri, medaglia d'oro a squadre nella mezza maratona agli Europei di Roma 2024, autore di uno splendido finale con cui migliora il primato e demolisce il personale di 2h09:46 realizzato l'anno scorso. Nel tratto conclusivo il 27enne toscano riesce a superare Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), a lungo in lotta per il record, che chiude sedicesimo in 2h06:06 e pareggia la seconda prestazione italiana di ogni epoca. In evidenza anche Pietro Riva (Fiamme Oro), autore del miglior esordio di sempre per un azzurro sui 42,195 chilometri, con 2h07:37 al 25esimo posto. Tra le donne buona prova di Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera) alla prima maratona in carriera è 21/a con un promettente 2h29:12. Gli organizzatori della maratona di Valencia avevano pensato di cancellare la gara, ma alla fine hanno deciso di mantenerla per inviare "un abbraccio a questa città ferita e una promessa di ripresa".