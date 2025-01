Uno dei big della velocità mondiale, lo statunitense Fred Kerley, medaglia di bronzo nei 100 metri ai Giochi di Parigi e argento a Tokyo 2020 alle spalle di Marcell Jacobs, è stato arrestato dalla polizia a Miami al termine di un diverbio che ha portato gli agenti a colpirlo con un taser. Kerley deve rispondere delle accuse di aggressione, resistenza a pubblico ufficiale e violazione della quiete pubblica. Gli agenti, ricostruisce l’Ansa/AFP, stavano indagando su un incidente stradale quando Kerley si sarebbe avvicinato a loro con un "atteggiamento aggressivo", preoccupato per la sua auto, secondo un rapporto della polizia. Kerley "ha continuato a resistere agli agenti e ha usato movimenti evasivi per evitare di essere arrestato" prima di essere gettato a terra da quattro poliziotti. Le riprese della bodycam della polizia, pubblicate dalla WSVN-TV di Miami, mostrano Kerley che si rialza in piedi, poi viene colpito con il taser e cade di nuovo a terra prima di essere preso in custodia. I media di Miami hanno riferito che nella giornata di venerdì Kerley si è presentato in tribunale ed è stato rilasciato su cauzione. Il suo avvocato ha affermato che l'incidente è stato un "totale malinteso". Nel medagliere di Kerley ci sono anche l'oro nei 100 ai Mondiali 2022 e titoli mondiali nella 4x100 e nella 4x400.