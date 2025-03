Ultimo giorno di gare a Nanchino, la prima sessione (notturna in Italia) è già terminata. Il salto in alto femminile ha assegnato le sue medaglie, con l'oro (il secondo indoor consecutivo) all'australiana Nicola Olyslagers (1.97) e l'argento alla sua connazionale Eleanor Patterson (anche lei 1.97 ma un errore in più nel percorso). "Solo" bronzo l’ucraina primatista mondiale Mahuchikh, con 1.95. Si è fermata a 1.89 invece l'azzurra Pieroni, ottava e protagonista di un'ottima gara e con tre errori a 1.92 (l'ultimo sfiorando proprio il passaggio della misura). “Sono abbastanza contenta della mia gara", le prime parole dell'azzurra alla Fidal. "Dopo gli Europei avevo perso un po’ di fiducia, era quello l’evento su cui puntavo. I Mondiali sono stati un bonus, un’occasione in più e mi sono comportata molto meglio: più serena, senza aspettative. L’1,89 era il minimo che mi ero prefissata. Saltare 1,92 sarebbe stato perfetto e l’ultimo tentativo era veramente bello. Ce l’ho nelle gambe. Ma va bene così. È il mio primo anno nell’atletica dei grandi: dopo le difficoltà della scorsa stagione non avrei mai scommesso di essere qui".