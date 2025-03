Brignone: "Gigante? Poche energie, ma ci proverò"

"Arrivo qui con meno energie ma proverò ugualmente a dare il massimo per due manche, il risultato non cambierà comunque la mia stagione. Ho la mente completamente libera. Sarà una gara dove bisognerà essere molto attivi nella prima parte, poi troveremo media pendenza con un tratto che non è stato utilizzato per le gare veloci, cercherò soprattutto di divertirmi". A Sun Valley, dove sono in corso le finali di Coppa del mondo, Federica Brignone martedì proverà a prendersi la coppa anche nel gigante, dove è staccata di 20 punti dalla leader provvisoria, la neozelandese Alice Robinson, aggiungendola a quella generale e a quella di discesa. "Per arrivare pronta al gigante ho cercato di ricaricare le pile nell'unica giornata di riposo dopo il superG - ha aggiunto la valdostana -. Non sono mai stata battuta quest'anno in gigante quando sono arrivata al traguardo, purtroppo gli errori valgono zero punti e quest'anno sono uscita per tre volte (Killington, Kranjska Gora e Kronplatz) - ha ricordato -. Le energie mentali si sono molto consumate, è stata un'annata super impegnativa dal punto di vista dello stress generale piuttosto che sotto l'aspetto fisico, per il quale mi sento bene".