Oro a Macchi, Bianchi e Cristino d'argento

Nel Grand Prix di fioretto a Lima l’Italia del fioretto chiude un fine settimana quasi perfetto con quattro medaglie e una doppia scalata nel ranking mondiale. Il protagonista assoluto è Filippo Macchi, che conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo a punteggio maggiorato, battendo in finale il compagno di squadra Guillaume Bianchi. Per il vicecampione olimpico di Parigi 2024 è il coronamento di un sogno coltivato fin da bambino: “È il giorno più bello della mia vita”, ha dichiarato commosso, dopo l’assalto decisivo, in cui aveva alzato il dito al cielo rivolgendosi a nonno Carlo, suo primo maestro. Il primo a condividere con lui la bella realtà del primo successo in Coppa è stato il tecnico Marco Vannini, poi la corsa travolgente verso la fidanzata, la fiorettista Giulia Amore, ha dato finalmente il via ai festeggiamenti. Con questo successo, infatti, Macchi balza al 3° posto del ranking mondiale, proprio alle spalle di Bianchi, che grazie all’argento sale in seconda posizione. A completare un podio tutto italiano, l’ottima prestazione di Tommaso Marini, 5° nella classifica generale, e di Alessio Foconi, stabile nella top ten.