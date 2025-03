Su Sky il Maurie Plant Meet di Melbourne

Letsile Tebogo e Gout Gout saranno le principali stelle del Maurie Plant Classic di Melbourne, prima tappa del World Athletics Continental Tour Gold del 2025 in programma sabato 29 marzo. Appuntamento dalle ore 9 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW

Su Sky e in streaming su NOW torna l’atletica leggera, con il circuito World Athletics Continental Tour Gold. La prima tappa della stagione 2025 dell’atletica outdoor è il “Maurie Plant Meet” che si svolge al Lakeside Stadium di Melbourne, Australia. Osservato speciale sarà Letsile Tebogo, il campione olimpico dei 200 metri, che si cimenterà sulla distanza dei 400 metri.

Appuntamento sabato alle 9 live su Sky

Il meeting di Melbourne sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW dalle 9 di sabato 29 marzo. In cabina di commento un trio d’eccezione: le “voci storiche” dell’atletica di Sky Sport, Nicola Roggero e Stefano Baldini, saranno affiancate per l’occasione dall’azzurro Davide Re, già primatista e campione italiano dei 400. La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.