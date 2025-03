Michela Moioli oro mondiale nello snowboard cross

Mancava solo l'oro iridato ed è arrivato: Michela Moioli è campionessa del Mondo di snowboard cross. L'azzurra ha trionfato ai Mondiali di St. Moritz ed entra definitivamente nel mito dello sport: dopo aver conquistato tre Coppe del Mondo e il titolo olimpico del 2018, la bergamasca ha centrato in Engadina l’unico titolo che ancora mancava nella sua enorme carriera . Moioli ha saputo trovare grinta, determinazione, tecnica e coraggio per mettersi davanti a tutte e precedere di un soffio la britannica Charlotte Bankes nella sfida per l’oro, con la francese Julia Pereira De Sousa costretta ad accontentarsi del bronzo.

Moioli: "Non riesco a credere di essere campionessa del mondo"

“Non ho parole. Eravamo veloci, ci siamo allenati moltissimo -ha detto Michela Moioli-. Ma dopo la botta nel training non pensavo di diventare campionessa del mondo. E’ davvero incredibile, voglio solo ringraziare tutti. Non riesco a credere di essere riuscita a diventare campionessa del mondo”. Una caduta in avvio dei quarti di finale ha invece messo fine al cammino di Lorenzo Sommariva, pronto a superare gli ottavi nella scia dell’australiano Lambert; out nel primo turno Omar Visintin, terzo nella propria batteria alle spalle dei francesi Chollet e Bozzolo. Il successo finale è andato al canadese Eliot Grondin che in finale ha avuto la meglio di Loan Bozzolo e dell’austriaco Alessandro Hämmerle. Sabato a St. Moritz è in programma la prova a squadre: appuntamento a partire dalle 11