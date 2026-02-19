Per Nadia Battocletti un nuovo record italiano nella gara dei 3000 indoor al meeting di Lievin, in Francia, dove la britannica Keely Hodgkinson ha invece realizzato il record del mondo negli 800 con 1:54.87, battendo dopo ben 24 anni il primato della slovena Jolanda Ceplak (1:55.82). La trentina ha fatto segnare il tempo di 8:26.44, vicinissimo al primato continentale, arrivando terza al traguardo dietro alle etiopi Freweyni Hailu e Aleshign Baweke. Un ottimo segnale verso i Mondiali indoor in programma tra un mese in Polonia, a Torun dal 20 al 22 marzo: "L'obiettivo era raggiungere lo standard per i Mondiali e trovarmi a mio agio al coperto - ha commentato Battocletti -. Questo crono vale tanto perché ieri è cominciato il Ramadan e ho da poco finito gli esami universitari. È stato un periodo difficile ma ho un grande staff che mi aiuta". Un altro primato italiano al coperto lo ha realizzato Federico Riva nei 1500 metri, con 3:33.04 che migliora di quasi un secondo il suo fresco 3:33.94 stabilito l'8 febbraio a Karlsruhe. Il 25enne ha chiuso secondo alle spalle soltanto al campione iridato in carica, il portoghese Isaac Nader. Cade la migliore prestazione italiana al coperto dei 2000 con Marta Zenoni che corre in 5:42.43 e finisce al settimo posto. Vittoria di prestigio per Leonardo Fabbri. Il campione europeo del peso si aggiudica il primo big match dell'anno con lo statunitense Joe Kovacs: 21,82 contro 21,40. Per la terza edizione consecutiva l'azzurro festeggia il successo nella tappa Gold in Francia, uno degli appuntamenti principali del World Indoor Tour.