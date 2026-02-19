World Athletics Indoor Tour Gold, due meeting su Skyguida tv
Due appuntamenti per il World Athletics Indoor Tour Gold in diretta su Sky e in streaming su NOW. Apre giovedì il meeting Hauts-De-France Pas-De-Calais, domenica in pista per la Copernicus Cup di Torun
Il World Athletics Indoor Tour Gold 2026 è in diretta su Sky e in streaming su NOW con due nuovi appuntamenti per tornare a vedere in azione i migliori atleti italiani: Nadia Battocletti, che sui 3000 metri cercherà di stabilire il nuovo record indoor della manifestazione e Leonardo Fabbri, campione europeo del getto del peso nel 2024 e vincitore dell’edizione 2025. La Copernicus Cup di Torun, in diretta su Sky Sport Arena alle 17, sarà invece un’anticipazione dei mondiali indoor che si terranno a marzo proprio nella città polacca. Riflettori puntati ancora una volta sulla gara femminile dei 60 metri piani con la sfida tra l’azzurra Zaynab Dosso e le rivali Ewa Swoboda e Patrizia van der Weken. L'atletica indoor è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui principali social network.
La programmazione del Meeting Hauts-De-France Pas-de-Calais e della Copernicus Cup su Sky NOW
GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO
- Alle 20.30: WORLD ATHLETICS INDOOR TOUR 2026 - HAUTS-DE-FRANCE PAS-DE-CALAIS su Sky Sport Arena. Telecronaca Nicola Roggero e Stefano Baldini
DOMENICA 22 FEBBRAIO
- Alle 17: WORLD ATHLETICS INDOOR TOUR 2026 – COPERNICUS CUP 2026 su Sky Sport Arena. Telecronaca Nicola Roggero e Stefano Baldini