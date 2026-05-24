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l'intervista

Fossati: "Le ultramaratone sono una metafora della vita, impari che la crisi passa sempre"

Emiliano Tomasini

Per capire davvero le ultramaratone bisogna andare oltre i chilometri e il cronometro. Maria Ilaria Fossati, 54 anni, ex azzurra della 100 km e della 24 ore, corre da anni tra montagne, piste e gare estreme da sei giorni consecutivi. Più che di prestazioni, però, a Sky Sport Insider racconta di fatica, adattamento, crisi e della capacità di continuare anche quando il corpo chiede di fermarsi. Perché, in fondo, queste gare sono una grande metafora della vita...

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