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Golden Gala a Roma, il programma delle gare di oggi: in pista Jacobs, Battocletti e Diaz

diamond league

Le stelle dell’atletica scendono in pista a Roma per la tappa italiana della Diamond League. Attesa enorme per i 100m con Jacobs che sfida Lyles; nei 5000 c'è Nadia Battocletti, mentre Andy Diaz ha "promesso" il record del mondo nel triplo. Ecco il programma completo della serata (con gli orari e gli italiani in gara)

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È il giorno del Golden Gala, l’attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi, giovedì 4 giugno, a partire dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico, per uno degli eventi principali della stagione dell’atletica. Dopo i due meeting cinesi e quello di Rabat ecco dunque la quarta tappa della Diamond League, antipasto degli Europei di Birmingham di agosto. Saranno 18 gli azzurri impegnati, con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcell Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità.

Approfondimento

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Attesa enorme per Jacobs, che si misurerà in uno spettacolare 100m con l’oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letsile Tebogo, senza dimenticare Jordan Anthony, Akani Simbine e Ferdinand Omanyala. Nel triplo Andy Diaz inizia ufficialmente la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo, che gli piacerebbe stabilire proprio a Roma. E poi Nadia Battocletti, che gareggerà sui 5000m, un anno dopo aver firmato proprio all’Olimpico il record italiano in 14:23.15. Con lei in pista è lecito aspettarsi sempre gare emozionantissime. Mancherà invece il campione mondiale in carica del salto in lungo Mattia Furlani, fermato da un infortunio che però non dovrebbe precluderne la presenza agli Europei.

Il programma: orari e Azzurri in gara

  • 19.10 - GIAVELLOTTO UOMINI
    Italiani in gara: Giovanni Frattini
  • 19.15 - ASTA DONNE
    Italiane in gara: Elisa Molinarolo
  • 19.48 - TRIPLO UOMINI
    Italiani in gara: Andy Diaz
  • 21.04 - 400 OSTACOLI DONNE
    Italiane in gara: Ayomide Folorunso, Alice Muraro
  • 21.07 - ALTO UOMINI
    Italiani in gara: Matteo Sioli
  • 21.15 - 800 UOMINI
    Italiani in gara: Francesco Pernici
  • 21.27 - PESO UOMINI
    Italiani in gara: Leonardo Fabbri, Zane Weir
  • 21.28 - 100 OSTACOLI DONNE
    Italiane in gara: Giada Carmassi, Alessia Succo
  • 21.35 - LUNGO UOMINI
    Italiani in gara: Gabriele Chilà
  • 21.38 - 5000 DONNE
    Italiane in gara: Nadia Battocletti
  • 22.04 - 110 OSTACOLI UOMINI
  • 22.15 - 400 DONNE
    Italiane in gara: Anna Polinari
  • 22.27 - 200 DONNE
    Italiane in gara: Elisa Valensin
  • 22.37 - 1500 DONNE
    Italiane in gara: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini
  • 22.52 - 100 UOMINI
    Italiani in gara: Marcell Jacobs

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