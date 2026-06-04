Andy Diaz inizia la sua stagione all’aperto proprio stasera, dopo la conquista del secondo titolo mondiale consecutivo indoor. Il primatista italiano è l’unico tra i presenti ad aver vinto due volte il Golden Gala: a Firenze nel 2023 con il record di 17,75 (poi migliorato in occasione del titolo iridato a Nanchino con 17,80) e a Roma nel 2024. Cercherà la terza vittoria al Golden Gala, impresa che tra gli italiani è riuscita solo ad Alessandro Lambruschini nei 3000 siepi e, nella specialità, ai leggendari Jonathan Edwards (1996 e 1998) e Christian Olsson (2004 e 2007). Ma non solo: cercherà anche il record del mondo, come dichiarato senza timori il giorno della conferenza di presentazione dell’evento. Diaz se la vedrà con i giamaicani Jordan Scott, leader mondiale stagionale, argento alle sue spalle a Torun (17,66), e Jaydon Hibbert, da poco tornato dopo uno stop di un anno (con un 16.69 a Kosice). Poi il cubano Lazaro Martinez, battuto da Diaz a Torun, e l’algerino Mohamed Triki, bronzo in Polonia. Completano il cast il brasiliano argento mondiale indoor Almir dos Santos, il primatista austriaco e finalista a Tokyo Endiorass Kingley, il campione 2025 degli Stati Uniti Russell Robinson e il francese Thomas Gogois, che conosce bene l'atmosfera dell'Olimpico per aver vinto il bronzo agli Europei 2024.