All'Olimpico di Roma va in scena la tappa italiana della Diamond League: tantissime le stelle dell'atletica in pista. Nei 5000 c'è Nadia Battocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attesa enorme per i 100m che chiuderanno il programma con la sfida tra Jacobs e Lyles
in evidenza
- in corso - Giavellotto uomini (Frattini)
- in corso - Asta donne (Molinarolo)
- 19.48 - Triplo uomini (Diaz)
- 21.04 - 400 ostacoli donne (Folorunso, Muraro)
- 21.07 - Alto uomini (Sioli)
- 21.15 - 800 uomini (Pernici)
- 21.27 - Peso uomini (Fabbri, Weir)
- 21.28 - 100 ostacoli donne (Carmassi, Succo)
- 21.35 - Lungo uomini (Chilà)
- 21.38 - 5000 donne (Battocletti)
- 22.04 - 110 ostacoli uomini
- 22.15 - 400 donne (Polinari)
- 22.27 - 200 donne (Valensin)
- 22.37 - 1500 donne (Cavalli, Sabbatini)
- 22.52 - 100 uomini (Jacobs)
Asta donne, errore Molinarolo a 4.45
Saliti a 4.45 passano la misura al primo tentativo Morris, Moser, Sutej, Svabikova, Caudery e Kennedy. Errori per Molinarolo, McCartney, McTaggart
Pathirage a 92.72 nel giavellotto! Record del Golden Gala
Straordinario il campione di Sri Lanka che al secondo tentativo piazza un pazzesco 92.72, nuovo primato stagionale ma soprattutto nuovo record del meeting: cancellato il 90.34 che risaliva a 20 anni fa (va detto la gara di giavellotto maschile al Golden Gala mancava da 9 anni)
Asta donne, Molinarolo passa 4.30
A 4.30 passano al primo tentativo Caudery, McCartney, McTaggart e Sutej, mentre Elisa Molinarolo riesce a superare la misura al terzo tentativo
Salto con l'asta donne: la presentazione della gara
- Record del mondo | Yelena Isinbaeva (Rus) 5,06 | Zurigo 28 agosto 2009
- Record Diamond League | Anzhelika Sidorova (Rus) 5,01 | Zurigo 9 settembre 2021
- Record italiano | Roberta Bruni 4,73 | Chiari 4 settembre 2023
- Record del meeting | Yelena Isinbaeva (Rus) 5,03 | Roma 11 luglio 2008
- World lead 2026 | Hana Moll (Usa) 4,88 | Seattle 31 gennaio
- Italiane in gara: Elisa Molinarolo
Due le favorite: l'australiana oro olimpico a Parigi e iridata a Budapest Nina Kennedy, vincitrice nel Golden Gala del 2024 (tornata a competere nella Diamond League a Rabat dopo una lunga assenza per un infortunio) e la statunitense due volte campionessa del mondo indoor Sandi Morris, che cerca il terzo successo al Golden Gala (2021 e 2025) per riuscire ad eguagliare il tris di vittorie della leggendaria Yelena Isinbaeva (dal 2007 al 2009). Attenzione poi alla britannica (due volte campionessa del mondo indoor) Molly Caudery, alla svizzera Angelica Moser (Svizzera) e alla slovena Tina Sutej.
Intanto è iniziata anche la gara di salto con l'asta femminile
Giavellotto uomini, Frattini 8° dopo il primo tentativo
Al primo lancio Walcott parte con un 79.40, con Vadlejch (78.20) alle sue spalle. Appena sopra i 77m Peters e Rohler, finché Curtis Thompson non lancia a 83.89. Immediata la risposta di Pathirage, atleta di Sri Lanka con la miglior misura stagionale (89.37), che arriva a 84.49. Giovanni Frattini lancia per decimo e ultimo, arrivando a 73.41. Al momento è ottavo dopo il primo tentativo
Giavellotto uomini: la presentazione della gara
- Record del mondo | Jan Zelezny (Cze) 98,48 | Jena 25 maggio 1996
- Record Diamond League | Thomas Röhler (Ger) 93,90 | Doha 5 maggio 2017
- Record italiano | Carlo Sonego 84,60 | Osaka 8 maggio 1999
- Record del meeting | Andreas Thorkildsen (Nor) 90,34 | Roma 14 luglio 2006
- World lead 2026 | Rumesh Tharanga Pathirage (Sri) 89,37 | Diyagama 29 marzo
- Italiani in gara: Giovanni Frattini
L'ultima gara di giavellotto maschile al Golden Gala 9 anni fa: per il ritorno della specialità nel programma del meeting c'è anche l'ultimo vincitore nell'edizione 2017, il tedesco primatista della Diamond League Thomas Röhler, oro olimpico a Rio 2016. Presente anche un altro oro olimpico, Keshorn Walcott (oro a Londra 2012 e iridato a Tokyo 2025) e il due volte campione del mondo (e argento a Tokyo l'estate scorsa) Anderson Peters (vincitore nella tappa di domenica a Rabat), oltre al cingalese Pathirage che detiene la miglior misura stagionale. Nel 2026 nessuno ha ancora superato i 90m, chissà se qualcuno riuscirà a farcela battendo anche il record del Golden Gala che risale ormai a vent'anni fa (90,34).
Si apre il Golden Gala a Roma
La gara che apre il programma è quella del giavellotto uomini
La sfida Jacobs-Lyles infiamma l'Olimpico
L’ultima volta che due ori olimpici dei 100 si sono sfidati fianco a fianco in una “finale” fu a Londra, il 5 agosto 2017: in palio c’era il titolo mondiale, Justin Gatlin vinse l’oro con Usain Bolt bronzo. Stavolta tocca a Noah Lyles e Marcell Jacobs, in quinta e sesta corsia, con lo statunitense favorito e reduce da un esordio da 9”95, mentre Jacobs viene dal 10”01 ventoso di 15 giorni fa a Savona.
Furlani il grande assente
Il grande assente è purtroppo Mattia Furlani, campione mondiale in carica del salto in lungo che a Roma avrebbe gareggiato in casa. È stato fermato da un infortunio al bicipite femorale destro (dopo un salto, due settimane fa, in Cina) che ha lasciato tutti (lui compreso) con il fiato sospeso temendo il peggio: Furlani è però in ripresa e la sua presenza agli Europei non dovrebbe essere a rischio.
Mattia Furlani dopo l'infortunio: 'Niente di grave, ma che paura che ho avuto'Vai al contenuto
Jacobs e un 100m da finale olimpica
Probabilmente la gara più attesa della serata, quella che chiuderà il programma. I 100 metri di Roma saranno di un livello altissimo anche per la presenza di tre campioni olimpici, tra cui gli ultimi due ori dei 100 metri ai Giochi. Marcell Jacobs torna a correre al Golden Gala dopo due anni ed è enorme l’attesa per la sfida con l’oro di Parigi 2024 Noah Lyles (per la prima volta al Golden Gala sui 100 metri). E poi Letsile Tebogo, già vincitore al Golden Gala 2024, campione olimpico dei 200 metri. Se non bastasse, ecco in pista anche gli ultimi due campioni del mondo dei 60 indoor, il britannico Jeremiah Azu e il fenomenale statunitense Jordan Anthony, poi il primatista sudafricano Akani Simbine (due successi in carriera al Golden Gala), il keniano Ferdinand Omanyala (cinque gare sotto i 10’’ in questo 2026), il primatista del Camerun Emmanuel Eseme e il giamaicano Ackeem Blake.
Nadia Battocletti per un'altra magia
Inutile nasconderlo: a Roma tutti aspettano l’ennesimo capolavoro di Nadia Battocletti dopo quello dell'edizione di un anno fa quando all’Olimpico andò in scena la sua sfida con Beatrice Chebet, e Nadia chiuse terza con il record italiano di 14:23.12. Stavolta la keniana non c'è (diventerà mamma a breve), ma le avversarie di altissimo livello non mancano. Dieci le etiopi in gara, con big come Freweyni Hailu (seconda l'anno scorso a Roma) e Fantaye Belayneh (Diamond Trophy nel 2025); poi le keniane Margaret Akidor e Caroline Nyaga e la campionessa olimpica dei 3000 siepi Winfred Yavi (Bahrain). Battocletti, campionessa europea sulla distanza e iridata indoor a Torun sui 3000 metri, non corre i 5000 dal bronzo di Tokyo. Il record del meeting è lo straordinario 14:03.69 di Chebet nel 2025. Un'europea non vince dal 1996.
Andy Diaz cerca la terza vittoria e il record del mondo
Andy Diaz inizia la sua stagione all’aperto proprio stasera, dopo la conquista del secondo titolo mondiale consecutivo indoor. Il primatista italiano è l’unico tra i presenti ad aver vinto due volte il Golden Gala: a Firenze nel 2023 con il record di 17,75 (poi migliorato in occasione del titolo iridato a Nanchino con 17,80) e a Roma nel 2024. Cercherà la terza vittoria al Golden Gala, impresa che tra gli italiani è riuscita solo ad Alessandro Lambruschini nei 3000 siepi e, nella specialità, ai leggendari Jonathan Edwards (1996 e 1998) e Christian Olsson (2004 e 2007). Ma non solo: cercherà anche il record del mondo, come dichiarato senza timori il giorno della conferenza di presentazione dell’evento. Diaz se la vedrà con i giamaicani Jordan Scott, leader mondiale stagionale, argento alle sue spalle a Torun (17,66), e Jaydon Hibbert, da poco tornato dopo uno stop di un anno (con un 16.69 a Kosice). Poi il cubano Lazaro Martinez, battuto da Diaz a Torun, e l’algerino Mohamed Triki, bronzo in Polonia. Completano il cast il brasiliano argento mondiale indoor Almir dos Santos, il primatista austriaco e finalista a Tokyo Endiorass Kingley, il campione 2025 degli Stati Uniti Russell Robinson e il francese Thomas Gogois, che conosce bene l'atmosfera dell'Olimpico per aver vinto il bronzo agli Europei 2024.
L'Italia dell'atletica è ormai una certezza
"Chi per il censo eterno garantito dalla vittoria nei 100 metri (Jacobs), chi per talento e doti di straordinario uomo di spettacolo (Tamberi), chi per il sorriso educato che l’ha portata a giocarsela con le leggendarie ragazze degli altipiani d’Africa (Battocletti), chi con la sfrontatezza dei suoi 21 anni e di un curriculum che è già storia (Furlani), oggi gli azzurri sono in grado di reggere da stelle di prima grandezza anche cartelloni importanti come quelli della Diamond League", scrive Nicola Roggero su Sky Insider. "La riprova al Golden Gala allo stadio Olimpico, dove accanto a campioni olimpici e mondiali come Noah Lyles e Letsile Tebogo, Keely Hodgkinson e Julien Alfred, l’attrazione sarà costituita da un solido gruppo azzurro".
L'onda lunga dell'atletica italiana non si è ancora esauritaVai al contenuto
Il programma della serata (e gli italiani in gara)
- 19.10 - GIAVELLOTTO UOMINI Italiani in gara: Giovanni Frattini
- 19.15 - ASTA DONNE Italiane in gara: Elisa Molinarolo
- 19.48 - TRIPLO UOMINI Italiani in gara: Andy Diaz
- 21.04 - 400 OSTACOLI DONNE Italiane in gara: Ayomide Folorunso, Alice Muraro
- 21.07 - ALTO UOMINI Italiani in gara: Matteo Sioli
- 21.15 - 800 UOMINI Italiani in gara: Francesco Pernici
- 21.27 - PESO UOMINI Italiani in gara: Leonardo Fabbri, Zane Weir
- 21.28 - 100 OSTACOLI DONNE Italiane in gara: Giada Carmassi, Alessia Succo
- 21.35 - LUNGO UOMINI Italiani in gara: Gabriele Chilà
- 21.38 - 5000 DONNE Italiane in gara: Nadia Battocletti
- 22.04 - 110 OSTACOLI UOMINI Italiani in gara: nessuno
- 22.15 - 400 DONNE Italiane in gara: Anna Polinari
- 22.27 - 200 DONNE Italiane in gara: Elisa Valensin
- 22.37 - 1500 DONNE Italiane in gara: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini
- 22.52 - 100 UOMINI Italiani in gara: Marcell Jacobs
E ad agosto gli Europei, tutti su Sky
Dopo i due meeting cinesi e quello di Rabat ecco dunque la quarta tappa della Diamond League 2026, edizione numero 46 del meeting dedicato a Pietro Mennea, la prima europea. Un antipasto degli Europei di Birmingham di agosto (dal 10 al 16) che saranno tutti in diretta su Sky
Stasera il Golden Gala: che spettacolo a Roma
La grande atletica sbarca a Roma, e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League, che vi racconteremo in diretta minuto per minuto a partire dalle 19. Saranno 18 gli italiani in pista (tra questi Nadia Battocletti, Marcell Jacobs e Andy Diaz) ma in generale Roma ospita un “cast” di atleti di livello altissimo.