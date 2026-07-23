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il commento

Perché saranno i 'veri' Europei di atletica

Franco Bragagna

Franco Bragagna
©Getty

In attesa del gran finale della Diamond League, l'atletica avrà il suo clou dal 10 al 16 agosto a Birmingham (tutta da seguire su Sky). Sarà un'edizione dei Campionati Europei che rappresenta il meglio in assoluto dell'anno, cosa che non succedeva da Berlino 2018...

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