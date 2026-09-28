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Tamberi mostra sui social la trasformazione del fisico: "Impressionante"

Atletica

Dopo un'estate piena di successi, Gianmarco Tamberi si sta prendendo un mese di pausa. E sui social ha documentato quanto un periodo senza allenamenti possa cambiare il suo fisico: "Ogni dannato anno mi domando come sia possibile che io ci metta così tanto a perdere tutti quei chili e così poco a riprenderli tutti. A due settimane esatte dalla fine della stagione il cambiamento è già impressionante", ha pubblicato su Instagram assieme a due foto di testimonianza

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È il dilemma di tutti. Tanti sacrifici per avere una linea impeccabile, che sia per una banale prova-costume estiva o per dovere da atleta, ma basta poco, il minimo sgarro, per mandare tutto in fumo e dover ricominciare da capo. Fortunatamente Gianmarco Tamberi, dopo essere stato protagonista indiscusso dell'ultima estate tra Europei e Ultimate Championship, può permettersi di ingrassare un po': "Ormai da 15 anni a questa parte passo 10 mesi all'anno a fare sacrifici su sacrifici per rendere il mio corpo il più prestante possibile e un intero mese a godermi la vita senza pensieri né sensi di colpa. Ogni dannato anno mi domando come sia possibile che io ci metta così tanto a perdere tutti quei chili e così poco a riprenderli tutti. A due settimane esatte dalla fine della stagione agonistica il cambiamento è già impressionante", ha scritto sul suo profilo Instagram pubblicando anche due foto, la prima che risale a due settimane fa e la seconda a oggi, in piena pausa. 

"Il metodo funziona, bisogna anche vivere"

Nonostante i conti col metabolismo, Gimbo non ha rimpianti e riesce a convertire tutto in motivazione: "Non so se sia la cosa giusta o no, ma so che per me funziona. Mi consente di ricaricare, mi consente di vivere e di non pensare solo ad inseguire grandi obiettivi, ma di godermi anche il viaggio. E, soprattutto, mi consente di tornare ogni anno da questa pausa con una gran voglia di rimettermi in gioco". Rimettersi in gioco senza sbalzi estremi: "So bene che i mesi in un anno sono 12 e non 11, ma uno è sempre destinato alla transizione, giusto per evitare traumi mentali irreparabili causati dal passaggio immediato dalla Nutella al petto di pollo", ha aggiunto scherzando. A settembre, in genere, iniziano tutti la dieta. Tocca anche, e soprattutto, a un campione come Tamberi. 

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