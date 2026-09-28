Dopo un'estate piena di successi, Gianmarco Tamberi si sta prendendo un mese di pausa. E sui social ha documentato quanto un periodo senza allenamenti possa cambiare il suo fisico: "Ogni dannato anno mi domando come sia possibile che io ci metta così tanto a perdere tutti quei chili e così poco a riprenderli tutti. A due settimane esatte dalla fine della stagione il cambiamento è già impressionante", ha pubblicato su Instagram assieme a due foto di testimonianza

È il dilemma di tutti. Tanti sacrifici per avere una linea impeccabile, che sia per una banale prova-costume estiva o per dovere da atleta, ma basta poco, il minimo sgarro, per mandare tutto in fumo e dover ricominciare da capo. Fortunatamente Gianmarco Tamberi, dopo essere stato protagonista indiscusso dell'ultima estate tra Europei e Ultimate Championship, può permettersi di ingrassare un po': "Ormai da 15 anni a questa parte passo 10 mesi all'anno a fare sacrifici su sacrifici per rendere il mio corpo il più prestante possibile e un intero mese a godermi la vita senza pensieri né sensi di colpa. Ogni dannato anno mi domando come sia possibile che io ci metta così tanto a perdere tutti quei chili e così poco a riprenderli tutti. A due settimane esatte dalla fine della stagione agonistica il cambiamento è già impressionante", ha scritto sul suo profilo Instagram pubblicando anche due foto, la prima che risale a due settimane fa e la seconda a oggi, in piena pausa.