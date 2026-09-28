Intervistata a margine dell'Aura Sport e Cultura Awards 2026 alla Triennale di Milano, la figlia di Fiona May ha parlato del nuovo approccio alla vita e alle gare dimostrando una maturità tutta nuova. "Mi sono messa in dicussione dopo Tokyo 2025 affidandomi a una psicologa che non viene dal mondo dello sport, esperienza che nel mio caso ha funzionato alla grande".

"All’inizio di questa stagione ho cercato di cambiare il punto di vista con cui guardavo sia lo sport sia la vita. Ho cercato di concentrarmi soprattutto sulla pressione che ha un po’ contraddistinto la mia carriera da figlia d’arte. Ho cominciato a vivere il fatto di avere come madre una grandissima campionessa come un’opportunità per raccogliere un testimone e continuare a portare avanti una storia di sport. È una coincidenza bellissima vedere una campionessa che dà alla luce una figlia atleta capace di superarla o comunque di continuare a scrivere pagine importanti. Cerco sempre di vivermela con positività e devo dire che questo nuovo approccio mi ha aiutato tantissimo quest’anno ad affrontare con maggiore maturità tutto il percorso, tutte le gare e più in generale l'intera stagione.