Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Larissa Iapichino: "Essere figlia d'arte non mi mette più pressione". VIDEO

Atletica

Intervistata a margine dell'Aura Sport e Cultura Awards 2026 alla Triennale di Milano, la figlia di Fiona May ha parlato del nuovo approccio alla vita e alle gare dimostrando una maturità tutta nuova. "Mi sono messa in dicussione dopo Tokyo 2025 affidandomi a una psicologa che non viene dal mondo dello sport, esperienza che nel mio caso ha funzionato alla grande".  

ANNO DELLA SVOLTA PER LARISSA

ascolta articolo

"All’inizio di questa stagione ho cercato di cambiare il punto di vista con cui guardavo sia lo sport sia la vita. Ho cercato di concentrarmi soprattutto sulla pressione che ha un po’ contraddistinto la mia carriera da figlia d’arte. Ho cominciato a vivere il fatto di avere come madre una grandissima campionessa come un’opportunità per raccogliere un testimone e continuare a portare avanti una storia di sport. È una coincidenza bellissima vedere una campionessa che dà alla luce una figlia atleta capace di superarla o comunque di continuare a scrivere pagine importanti. Cerco sempre di vivermela con positività e devo dire che questo nuovo approccio mi ha aiutato tantissimo quest’anno ad affrontare con maggiore maturità tutto il percorso, tutte le gare e più in generale l'intera stagione. 

Un nuovo aproccio psicologico

“Per fare il salto di qualità mi sono messa in discussione dopo Tokyo 2025, lì ho smesso di affidarmi a un mental coach e ho scelto una psicologa esterna al mondo dello sport. Con lei tratto temi che mi riguardano anche dal punto di vista personale, andando oltre gli aspetti più strettamente connessi alla mia dimensione di atleta. Ho deciso di dedicarmi di più a me stessa, anche sotto l'aspetto della prevenzione. Non dico di prendere la mia esperienza come oro colato, ma di sicuro con me ha funzionato”.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Tamberi: "I kg persi si riprendono subito". FOTO

Atletica

Dopo un'estate piena di successi, Gianmarco Tamberi si sta prendendo un mese di pausa. E sui...

Luna Rossa vince le regate preliminari: highlights

Vela

Dominate le regate di flotta con quattro successi su otto prove, Luna Rossa Senior ha trionfato...

Luna Rossa vince la Preliminary Regatta a Napoli!

AMERICA'S CUP

Weekend perfetto per Luna Rossa Senior! La barca italiana vince la Preliminary Regatta di Napoli:...

Fight in Capri: oltre 1500 persone per 17 incontri

l'evento

Pugilato, Muay Thai e K-1 Rules hanno animato ieri il Molo Pennello per Fight in Capri. Dalle...

Vittoria di Luna Rossa nella 3^ regata: highlights

AMERICA'S CUP

L'acqua del Golfo di Napoli sorride ancora a Luna Rossa Senior: la barca italiana ha vinto la...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS