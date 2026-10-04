Tamberi: "L'obiettivo è vincere due ori olimpici"

"La persona che mi ha convinto più di tutti rispetto alla mia potenzialità in questo sport è stato mio padre". A raccontarlo, intervenendo al Festival dello Sport di Trento, è Gianmarco Tamberi. "Quando ancora giocavo a basket, mi ha convinto a lasciare i palazzetti per il salto in alto - ha spiegato -. Era il 2009, avevo 17 anni e fino a quel momento facevo solo delle gare studentesche in salto in alto, però si vedeva che ero portato". Poi, soffermandosi sul suo percorso, ha aggiunto: "Nasce tutto dalla paura. Spesso viene definita come qualcosa da allontanare, invece la paura dobbiamo farcela amica: è la paura che ci fa vibrare l'anima. Le cadute sono la cosa che ti fanno più bene dal punto di vista del poter far meglio. Gli anni dopo il 2016 sono stati pesanti, non pensavo ad altro se non a quello che potevo fare per poter tornare a vincere un oro olimpico. Cadere, se reagisci nel modo giusto, ti permette di conoscerti dentro. Pensare all'oro olimpico ti fa venire i brividi". L'obiettivo ora sono i due ori olimpici: "Le Olimpiadi sono quel mese in cui lo sport fuori dal calcio si fa davvero sentire. E pensare di poter raggiungere quella medaglia è quello che spinge ogni singolo giorno a fare quello che facciamo. Mi sento veramente fortunato a fare quello che faccio, ad aver scoperto un talento. Non voglio guardarmi tra vent'anni indietro e pensare di essermi adagiato. Voglio finire la mia carriera consapevole di aver fatto tutto quello che poteva essere fatto".