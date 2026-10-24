Tamberi premiato atleta europeo dell'anno: "Ho ancora fame e mi diverto". VIDEOAtletica
Gimbo Tamberi di nuovo nella storia. Il saltatore azzurro è stato nominato atleta europeo dell'anno nella cerimonia dei Golden Tracks di Losanna, gli oscar continentali dell'atletica. Nessun italiano aveva mai ricevuto prima questo premio. "Mi diverto ancora e ho la stessa fame di chi non ha vinto nulla, voglia e motivazioni ci sono sempre. Curare il proprio corpo diventa più difficile con l'età, ma ora so come affrontare le difficoltà"
Un'altra serata da ricordare per l'atletica italiana. Per la prima volta un azzurro è stato scelto come Atleta Europeo dell'Anno: la corona è andata a Gianmarco Tamberi, premiato nel corso della cerimonia dei Golden Tracks di Losanna (Svizzera), gli oscar di fine anno del massimo organo continentale dell'atletica. Il campione ha aggiunto un altro tassello a una carriera già strepitosa. Dopo essere stato il primo a vincere qualsiasi titolo possibile nel mondo dell'atletica (Olimpiadi, Mondiali outdoor e indoor, Europei outdoor e indoor, Diamond League, Ultimate Championship), ora anche il riconoscimento della European Athletics, peraltro superando la concorrenza di altre due leggende delle proprie specialità, il re svedese dell'asta Armand Duplantis e il due volte campione olimpico del lungo, il greco Miltiadis Tentoglou.
"Questo premio è un segnale di tutta l'atletica italiana"
"Sono molto contento. Essere il primo atleta italiano a vincere questo premio ha un significato particolare, è come se fossi in rappresentanza dell'intera atletica italiana, che sta vivendo un momento straordinario sia con i più giovani che con i più esperti. Essere il capitano di questa squadra è un orgoglio", ha detto Tamberi dopo la cerimonia. Sembrava impossibile arrivare a questo punto se si pensa alle difficoltà estive prima di agosto: "Non mi aspettavo di raggiungere il 2.37 come misura, credevo di arrivare a un massimo di 2.35. La confidenza con cui ho provato i 2.41 è stata un bel segnale in vista del futuro, del vero obiettivo per cui sto lavorando". Il premio è arrivato proprio nella settimana in cui Gimbo ha ricominciato ad allenarsi dopo le meritate vacanze: "Come al solito è stato pesantino, ci sono sempre quei 7/8 kg ripresi da smaltire. Riparto però con le stesse motivazioni e la stessa voglia di sempre, ho fame come se non avessi vinto ancora nulla e così mi diverto tanto. Certo, gestire il corpo col passare degli anni diventa sempre più difficile, ma ormai ho capito anche come affrontare i problemi che arrivano".