Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Tamberi premiato atleta europeo dell'anno: "Ho ancora fame e mi diverto". VIDEO

Atletica
Profilo Instagram @atleticaitaliana

Gimbo Tamberi di nuovo nella storia. Il saltatore azzurro è stato nominato atleta europeo dell'anno nella cerimonia dei Golden Tracks di Losanna, gli oscar continentali dell'atletica. Nessun italiano aveva mai ricevuto prima questo premio. "Mi diverto ancora e ho la stessa fame di chi non ha vinto nulla, voglia e motivazioni ci sono sempre. Curare il proprio corpo diventa più difficile con l'età, ma ora so come affrontare le difficoltà"

TAMBERI E IL DILEMMA DEI KG PERSI E RIMESSI: FOTO

ascolta articolo

Un'altra serata da ricordare per l'atletica italiana. Per la prima volta un azzurro è stato scelto come Atleta Europeo dell'Anno: la corona è andata a Gianmarco Tamberi, premiato nel corso della cerimonia dei Golden Tracks di Losanna (Svizzera), gli oscar di fine anno del massimo organo continentale dell'atletica. Il campione ha aggiunto un altro tassello a una carriera già strepitosa. Dopo essere stato il primo a vincere qualsiasi titolo possibile nel mondo dell'atletica (Olimpiadi, Mondiali outdoor e indoor, Europei outdoor e indoor, Diamond League, Ultimate Championship), ora anche il riconoscimento della European Athletics, peraltro superando la concorrenza di altre due leggende delle proprie specialità, il re svedese dell'asta Armand Duplantis e il due volte campione olimpico del lungo, il greco Miltiadis Tentoglou

"Questo premio è un segnale di tutta l'atletica italiana"

"Sono molto contento. Essere il primo atleta italiano a vincere questo premio ha un significato particolare, è come se fossi in rappresentanza dell'intera atletica italiana, che sta vivendo un momento straordinario sia con i più giovani che con i più esperti. Essere il capitano di questa squadra è un orgoglio", ha detto Tamberi dopo la cerimonia. Sembrava impossibile arrivare a questo punto se si pensa alle difficoltà estive prima di agosto: "Non mi aspettavo di raggiungere il 2.37 come misura, credevo di arrivare a un massimo di 2.35. La confidenza con cui ho provato i 2.41 è stata un bel segnale in vista del futuro, del vero obiettivo per cui sto lavorando". Il premio è arrivato proprio nella settimana in cui Gimbo ha ricominciato ad allenarsi dopo le meritate vacanze: "Come al solito è stato pesantino, ci sono sempre quei 7/8 kg ripresi da smaltire. Riparto però con le stesse motivazioni e la stessa voglia di sempre, ho fame come se non avessi vinto ancora nulla e così mi diverto tanto. Certo, gestire il corpo col passare degli anni diventa sempre più difficile, ma ormai ho capito anche come affrontare i problemi che arrivano".

Leggi anche

Tamberi: "L'obiettivo è vincere due ori olimpici"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Tamberi atleta europeo dell'anno: "Ho ancora fame"

Atletica

Gimbo Tamberi di nuovo nella storia. Il saltatore azzurro è stato nominato atleta europeo...

Storia Targhetta, argento nel cavallo con maniglie

Altri Sport

Una medaglia storica, che per l’Italia arriva dopo oltre un secolo. Dopo l’oro ai recenti Europei...

Gigante donne: vince Moltzan, 5^ Asja Zenere

SCI

È iniziata con una sorpresa la stagione dello sci: il gigante femminile di Soelden è stato vinto...

Brignone a Sinner: "Prenditi il tempo che serve"

IL CONSIGLIO

Intervistata dal 'Corriere della Sera', Federica Brignone ha parlato del suo percorso di...

Qualif. Mondiali pallamano: Italia-Bulgaria su Sky

guida tv

Quattro appuntamenti in due settimane per le Nazionali di pallamano: per le donne doppia sfida...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS