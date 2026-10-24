Gimbo Tamberi di nuovo nella storia. Il saltatore azzurro è stato nominato atleta europeo dell'anno nella cerimonia dei Golden Tracks di Losanna, gli oscar continentali dell'atletica. Nessun italiano aveva mai ricevuto prima questo premio. "Mi diverto ancora e ho la stessa fame di chi non ha vinto nulla, voglia e motivazioni ci sono sempre. Curare il proprio corpo diventa più difficile con l'età, ma ora so come affrontare le difficoltà"

"Questo premio è un segnale di tutta l'atletica italiana"

"Sono molto contento. Essere il primo atleta italiano a vincere questo premio ha un significato particolare, è come se fossi in rappresentanza dell'intera atletica italiana, che sta vivendo un momento straordinario sia con i più giovani che con i più esperti. Essere il capitano di questa squadra è un orgoglio", ha detto Tamberi dopo la cerimonia. Sembrava impossibile arrivare a questo punto se si pensa alle difficoltà estive prima di agosto: "Non mi aspettavo di raggiungere il 2.37 come misura, credevo di arrivare a un massimo di 2.35. La confidenza con cui ho provato i 2.41 è stata un bel segnale in vista del futuro, del vero obiettivo per cui sto lavorando". Il premio è arrivato proprio nella settimana in cui Gimbo ha ricominciato ad allenarsi dopo le meritate vacanze: "Come al solito è stato pesantino, ci sono sempre quei 7/8 kg ripresi da smaltire. Riparto però con le stesse motivazioni e la stessa voglia di sempre, ho fame come se non avessi vinto ancora nulla e così mi diverto tanto. Certo, gestire il corpo col passare degli anni diventa sempre più difficile, ma ormai ho capito anche come affrontare i problemi che arrivano".