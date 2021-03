Coronavirus, Masters: salta "Par 3 contest"

Non ha fortuna "Par 3 contest", l'evento di golf che precede il Masters, in cui spesso figli e mogli rubano la scena ai papà e ai mariti campioni: non si giocherà per la seconda volta di fila, quest'anno a causa del Covid-19. Lo show nel 2017 venne cancellato per maltempo, nel 2020 (quando doveva svolgersi in Georgia, negli Stati Uniti) per l'emergenza sanitaria. Quest'anno l'appuntamento era fissato per il 7 aprile, il giorno prima del via del Masters, primo Major di golf maschile del 2021 in programma all'Augusta National Golf Club (che potrete seguire live su Sky). La speranza è che "Par 3 contest" possa essere riproposto per il 2022.