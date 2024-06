Colpo da maestro allo US Open di Francesco Molinari: grazie ad una "hole in one" all'ultima buca supera il taglio e mantiene vive le deboli sperenze di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi. Si tratta della terza "buca in uno" della sua carriera nel PGA Tour

Colpo fenomenale di Francesco Molinari allo US Open: a Pinehurst realizza una "hole in one" e supera il taglio, mantenendo vive le speranze di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi. Il torinese ha siglato la 53^ "buca in uno" nella storia della competizione, terza della sua carriera nel PGA Tour dopo quelle al Phoenix Open nel 2015 e all'Arnold Palmer nel 2019. "Non so davvero cosa dire, è stato semplicemente incredibile", afferma, "Era la mia ultima occasione per passare il taglio, questo è il golf". Era dal 2003 che nel PGA Tour un giocatore non superava il taglio grazie a una 'hole in one'.