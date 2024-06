Grande equilibrio all’Open d’Italia: dopo il terzo round ci sono 14 giocatori nello spazio di 3 colpi. Sono addirittura 4 i leader in testa: il francese Antoine Rozner, il danese Friedrichsen, l'indiano Sharma e il tedesco Siem. In totale 9 italiani hanno passato il taglio: molto bene Gregorio De Leo a - 8. Quarto e ultimo giro in diretta domenica 30 giugno LIVE dalle 13 su Sky Sport Golf

Classifica cortissima a 18 buche dal termine dell'81esimo Open d'Italia presented by Regione Emilia Romagna. Sarà una domenica a dir poco incerta, con addirittura 14 giocatori nella spazio di 3 colpi. Il capo dell'Adriatic Golf di Cervia si è difeso egregiamente anche nel cosiddetto Moving Day, di nome e di fatto soprattutto per il francese Antoine Rozner che, dopo essersi salvato dal taglio con un birdie all'ultima buca del secondo giro, ha messo a segno uno strepitoso 62, con 7 birdie e un eagle balzando in vetta al leaderboard con uno score di - 10. Al suo fianco ci sono il danese Friedrichsen, già leader dopo 18 buche, l'indiano Sharma e il tedesco Siem, con lo spagnolo Otaegui che insegue un colpo indietro. Bravissimo, a - 8, Gregorio De Leo, 24enne biellese che milita nel Challenge Tour e che ha girato in - 5 di giornata realizzando uno dei colpi più spettacolari del giorno, un ferro 2 alla buca 7 che gli è valso l'eagle. Bene e pienamente in corsa per il titolo anche Andrea Pavan, nono a -7, che ha chiuso il giro con un grande birdie alla 18. Mentre Matteo Manassero e Filippo Celli sono appaiati in 27esima posizione a - 5, lontani quindi solo 5 colpi dalla vetta. Tra i 9 italiani che hanno passato il taglio, possono ancora sperare di rimontare e chiudere con un buon piazzamento anche Edoardo Molinari e Guido Migliozzi, 43esimi a - 3 in compagnia del Master Champions 2018 Patrick Reed. Quarto e ultimo giro in diretta domenica 30 giugno LIVE dalle 13 su Sky Sport Golf.