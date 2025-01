Golf, DP World Tour: la Team Cup su Sky

Prove tecniche di Ryder Cup: si ripete il confronto tra le squadre dell’Europa Continentale e della Gran Bretagna e Irlanda con il nome di Team Cup. Francesco Molinari guida l’Europa Continentale, c’è anche Manassero. Appuntamento dal 10 gennaio live su Sky e NOW

Su Sky appuntamento con un altro grande evento di golf del DP World Tour: la “ Team Cup ” da venerdì 10 a domenica 12 gennaio , in diretta su Sky e in streaming su NOW con il commento di Silvio Grappasonni, Claudio Viganò, Alessandro Lupi, Marco Cogliati. Il torneo si svolgerà sul percorso dell’ Abu Dhabi Golf Resort , Emirati Arabi, e vedrà affrontarsi la squadra di Regno Unito e Irlanda (con Tommy Fleetwood, Justin Rose e Tyrell Hutton fra gli altri) e quella dell’ Europa Continentale (con gli italiani Francesco Molinari e Matteo Manassero).

La programmazione della Team Cup su Sky e in streaming su NOW

Venerdì 10 gennaio

In diretta dalle 8 alle 14 su Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Sabato 11 gennaio

In diretta dalle 4.30 alle 14.30 su Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Domenica 12 gennaio

In diretta dalle 7.30 alle 13.30 su Sky Sport Golf e in streaming su NOW