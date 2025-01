A 35 anni Katinka Hosszu dice basta. Una delle migliori nuotatrici della sua generazione abbandona le vasche per sempre, almeno come atleta. " Negli anni a venire spero di condividere questa passione con gli altri, insegnando ai giovani nuotatori la magia che ho trovato nell'acqua e incoraggiandoli a seguire i loro sogni", ha scritto nel suo lungo messaggio di addio su Instagram.

Una fantastica carriera

Hosszu ha vissuto il suo apice alle Olimpiadi del 2016, quando vinse tre medaglie d'oro nei 100 metri dorso, nei 200 metri e nei 400 metri misti, aggiungendo anche un argento nei 200 dorso. Nel resto della sua carriera ci sono, tra i vari titoli, 9 titoli mondiali, distribuiti dall'edizione a Roma nel 2009 fino a quella di Gwangiu 10 anni dopo, sempre nei 200 e nei 400 misti. Hosszu ha scritto così a proposito del suo amore per il nuoto: "Per trent'anni l'acqua è stata la mia casa, un santuario dove trovavo conforto e forza. Fin dal primo momento in cui, da bambino, ho messo piede in piscina, ho capito di aver scoperto qualcosa di magico". Sul suo agonismo: "Ogni singola competizione che ho vinto non è stata solo la dimostrazione del mio duro lavoro e della mia dedizione, ma anche il riflesso delle innumerevoli ore di allenamento, dei sacrifici fatti e del sostegno incrollabile della mia famiglia e dei miei allenatori. Non dimenticherò mai l'emozione della gara: la scarica di adrenalina mentre ero sul blocco di partenza, il mondo che svaniva, rimanevano solo il suono del battito del mio cuore e la promessa della gara".