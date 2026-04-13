Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il protagonista

Rory McIlroy ha smesso di inseguire il Masters: così è entrato nella leggenda del golf

Silvio Grappasonni

Silvio Grappasonni

Nel senso che dopo essersi liberato dell'ossessione di vincerlo almeno una volta nella carriera (nel 2025) in questa edizione è riuscito a far valere la sua peculiare familiarità con il tracciato di Augusta, spazzando via le nubi che gli avevano impedito di farlo già in passato. Ma c'è anche molto altro

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ