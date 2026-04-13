il protagonista
Rory McIlroy ha smesso di inseguire il Masters: così è entrato nella leggenda del golf
Nel senso che dopo essersi liberato dell'ossessione di vincerlo almeno una volta nella carriera (nel 2025) in questa edizione è riuscito a far valere la sua peculiare familiarità con il tracciato di Augusta, spazzando via le nubi che gli avevano impedito di farlo già in passato. Ma c'è anche molto altro
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi