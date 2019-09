Malagò: "Futuro roseo"

"C'è stato un grande passato, c'è un formidabile presente e un futuro altrettanto roseo. Il mio ringraziamento va a questi atleti, siamo molto fieri di quello che si è fatto e delle prospettive tra dieci mesi a Tokyo". Il presidente del Coni si è rivolto così alla delegazione degli azzurri ricevuti dal Presidente della Repubblica. "Sono molto felice di essere qui. Ricordo la telefonata che mi ha fatto il Presidente durante e la fine dei mondiali esprimendo la volontà di incontrare qui questi atleti loro nella casa degli italiani. L'ennesima prova della sua attenzione e sensibilità nei confronti dello sport italiano".

Barelli: “Azzurri vedono in Mattarella riferimento”

A parlare al Quirinale anche il presidente della federnuoto, che si è rivolto così a Mattarella: “Tutti gli atleti vedono in lei un riferimento ineguagliabile nel momento in cui devono confrontarsi con gli atleti del resto del mondo. Abbiamo fatto grandi risultati, ma siamo molto prudenti guardando all'orizzonte che ci propone il futuro. I livelli delle nostre società sono invidiati in tutto il mondo. Le nostre società fanno degli sforzi enormi anche per svolgere un ruolo fondamentale nella società, saper nuotare significa non solo salvare la vita a se stessi, ma anche agli altri. Affrontiamo l'anno olimpico, siamo tutti concentrati affinchè l'Italia faccia bella figura e possa essere da esempio, speriamo di essere all'altezza dello spazio che le oggi ci ha dedicato".