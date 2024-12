Slalom dell'Alta Badia: vince Timon Haugan

Lo Slalom sulla Gran Risa, in Alta Badia, viene vinto da Timon Haugan, il norvegese alla seconda vittoria in carriera e dominatore sia della prima che della seconda manche. Meillard e McGrath alle sue spalle, rispettivamente 2° e 3°. Niente da fare per Kristtoffersen, ai piedi del podio ma ancora leader della classifica generale davanti al francese Noël, ritornato dall'infortunio e stavolta 6°

Quarto Slalom di questa stagione di Coppa del Mondo. In Alta Badia, sulla Gran Risa, domina e vince il norvegese Haugan con 1.45.40, raggiungendo la 2^ vittoria in carriera. Alle sue spalle il connazionale McGrath (con la sua migliore prestazione) e lo svizzero Meillard. Kristoffersen si ferma ai piedi del podio, ma mantenendo comunque il pettorale rosso come leader della classifica generale; il francese Noël infatti, ritornato dall'infortunio, ha terminato solo in 6^ posizione. Gli italiani invece sfortunati: Vinatzer fuori alla prima manche, dopo aver inforcato nel muro iniziale; mentre Maurberger e Kastlunger hanno terminato la seconda manche rispettivamente al 21° e 24° posto.