Strepistoso Marco Odermatt che in Alda Badia fa suo lo slalom gigante sulla Gran Risa. Un sucecsso che lo incorona come svizzero più vincente della Coppa del Mondo di sci, superando la leggenda Pirmin Zurbriggen. Completano il podio Leo Anguenot (sorpresa di oggi) e Alexander Steen Olsen. Bella la rimonta di Alex Vinatzer che chiude ottavo recuperando 16 posizioni sulla prima manche che l'aveva visto solo 24esimo; tredicesimo posto invece per Luca Aliprandini (nella seconda manche non ha guadagnato nessun posto). Per Odermatt è il 41esimo successo in carriera, quarto stagionale e quinto in questa gara dolomitica. Domani in Alta Badia si chiude la tappa dolomitica di Coppa del mondo con uno slalom speciale.