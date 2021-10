Nella quarta tappa di Coppa del mondo, a Kazan, arriva il graffio di Kyle Chalmers: oro olimpico della gara regina a Rio 2016, l'australiano nuota i 100 stile libero in 44"84, annientando il precedente primato siglato con i costumi gommati nel 2008, che apparteneva al francese Leveaux (44"84). Alle spalle di Chalmers la coppia russa Morozov-Kolesnikov. Prossimo appuntamento per confermarsi: i play off della International Swimming League in programma a novembre a Eindhoven.