Ancora una medaglia ai Mondiali di nuoto per Gregorio Paltrinieri. L'azzurro, dopo l'oro nei 1.500 stile libero e il bronzo di ieri nella staffetta mista 4x1,5km, conquista oggi un ottimo argento nella 5km di fondo. Vittoria al tedesco Florian Wellbrock. Completa il podio l’ucraino Romanchuk. Eccellente quarto posto per Domenico Acerenza

Gregorio Paltrinieri non sente la stanchezza e la fame di medaglie in questi mondiali di nuoto. Nel Lupa Lake I'azzurro ha conquistato l'argento nella 5km di fondo. Un ottimo risultato, che aumenta il suo bottino personale dopo l'oro nei 1.500 stile libero e il bronzo nella staffetta mista 4x1,5 km. L'oro è andato al solido tedesco Florian Wellbrock, che resiste agli assalti finali dell'italiano, vincendo in 52''48 con quasi 4 secondi di vantaggio. A completare il podio l'ucraino Mykhailo Romanchuk, che chiude a 25 secondo dal vincitore. Ma le belle notizie per il nuoto italiano non finiscono con Paltrinieri: un ottimo Domenico Acerenza chiude con il quarto tempo (53'13"9) la propria gara, a 33 secondi da Wellbrock, davanti ai francesi Olivier e Fontaine.