Champions pallanuoto, Pro Recco oggi LIVE su Sky

Su Sky Barceloneta-Pro Recco e Spandau 04-AN Brescia

La prima delle due italiane a scendere in acqua sarà la Pro Recco, in Spagna, ospite dello Zodiac CNAB di Barcellona, conosciuto anche come Barceloneta. Diretta alle ore 19 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone, affiancato nel commento dal CT dell’Italia maschile Alessandro Campagna. In classifica, proprio i catalani guidano il girone, primi con 15 punti, con i campioni d’Europa in carica distanziati di tre lunghezze. Sfida in trasferta anche per l’AN Brescia, che mercoledì sarà impegnata a Berlino in casa dei tedeschi dello Spandau 04. Match in differita su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle ore 22. Anche per questa partita, telecronaca di Daniele Barone, commento di Alessandro Campagna. In classifica, bresciani al secondo posto nel loro girone con 12 punti, uno in meno rispetto alla capolista Novi Beograd. Quinta posizione, a quota 5, per lo Spandau.