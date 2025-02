Tamberi diventerà papà: "Emozione indescrivibile"

Seconda novità in una settimana per il saltatore. Dopo aver ufficializzato la volontà di continuare la propria carriera fino alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028, martedì 18 febbraio ha pubblicato un reel con sua moglie Chiara Bontempi per annunciare un nuovo arrivo in famiglia: "Promettiamo di donarti tutto il nostro amore"

L'ANNUNCIO A SANREMO CON JOVANOTTI