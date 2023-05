10 km Golfo Aranci: vince Rasovszky, 2° Acerenza

L'ungherese Kristof Rasovszky si impone nella 10 km a Golfo Aranci in Sardegna, prova valida per la coppa del mondo di nuoto in acque libere. Seconda posizione per Domenico Acerenza davanti al tedesco Klemet. Buon sesto posto per Gregorio Paltrinieri, considerando le condizioni (mare freddo e utilizzo della muta) non propriamente favorevoli all'azzurro. Nel video la volata finale, con il commento di Luigi Vaccariello e Cristina Chiuso

INTERVISTE POST: PALTRINIERI - ACERENZA