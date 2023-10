Conclusa la prima giornata di gare valevoli per la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in programma ad Atene. Thomas Ceccon conquista la medaglia d'argento nei 200 dorso, quarto posto per Nicolò Martinenghi nei 100 rana

Come a Berlino, Thomas Ceccon nuota subito forte e scala il ranking italiano dei 200 dorso anche ad Atene. Nella giornata d'apertura della seconda tappa di Coppa del mondo, per l'occasione in vasca lunga, il 22enne di Schio, tesserato con il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro e la Leosport, allenato da Alberto Burlina, che ai Mondiali di Fukuoka 2023 ha vinto l'oro nei 50 farfalla e conquistato le medaglie d'argento nei 100 dorso e con la 4x100 stile libero, è secondo nei 200 dorso con il nuovo primato personale di 1'56"49 (57"08 al passaggio dei 100 metri), sale sul podio nella quarta gara di fila del circuito mondiale e soprattutto stabilisce la seconda prestazione italiana all time dietro al primatista Matteo Restivo (1'56"29). Superato in classifica anche Luca Mencarini (1'56"58) che gli era davanti la settimana scorsa. Davanti all'azzurro c'è il sudafricano Pieter Coetze, oro nei 100 e bronzo nei 200 dorso ai Giochi del Commonwealth 2022 e campione del mondo juniores a Lima 2022, che vince in 1'56"32 (57"65 al passaggio di metà gara).