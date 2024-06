Champions, stasera la finale Pro Recco-Ferencvaros

Bisognerà fare i conti con il micidiale mancino di Dusan Mandic, 5 gol in semifinale e 11 titoli vinti nei suoi anni a Recco; con il fuoco italiano di Di Somma e Damonte, con il talento -seppur un po’ sfiorito- di un fuoriclasse come Varga ma figuriamoci se la squadra di Sukno non abbia contromisure e talenti altrettanto pesanti. Anzi. Lì ha mostrati ancora, magari con qualche pausa anche nella partita contro l’Olympiakos, probabilmente l’avversario più tosto che le potesse capitare. Eliminati i greci, tra sofferenza ed ebbrezza, non che la strada verso la quarta coppa dei campioni consecutiva e la dodicesima in assoluto sia esattamente in discesa, ma la Pro Recco di Malta lascia spazi molto ampi all’ottimismo. E dopo la tripletta di Belgrado (inaugurata nel 2021 proprio contro il Ferencvaros), dovesse riuscire ad alzare la coppa anche qui, nel cuore del Mediterraneo, allora si che la storia poi diventata leggenda potrà essere raccontata con l’unica parola che resta, spesso abusata ma non in questo caso: MITO.