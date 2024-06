Nuoto, Pilato da record. Bene Ceccon e Martinenghi

Nella prima delle tre giornate della 60esima edizione del Trofeo Settecolli, gli Internazionali di nuoto con oltre 1000 atleti al via in rappresentanza di 52 nazioni, presente tutta la nazionale italiana e moltissime stelle del nuoto mondiale per una vera e propria anteprima olimpica. Ultima occasione per centrare i pass olimpici e per permettere al commissario tecnico di scegliere i componenti delle staffette azzurre a Parigi (anche se i big azzurri che hanno vinto oggi erano già qualificati)