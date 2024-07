Con un comunicato sul sito del club ligure, l’imprenditore ed ex proprietario dello Spezia annuncia il disimpegno dalla società più vincente della storia della pallanuoto italiana, auspicando che qualche altro imprenditore o appassionato di pallanuoto garantisca alla Pro Recco continuità e successi. "E' stata una cavalcata magnifica -le parole di Volpi- ma è arrivato il momento che il destino della Pro Recco prescinda da me". Con lui, in 20 anni, sono arrivati 50 trofei, tra cui 17 campionati e 8 Champions

Alla Pro Recco finisce l’era di Gabriele Volpi. Dopo vent'anni alla guida della società, l’imprenditore, ex proprietario dello Spezia Calcio e lui stesso ex pallanuotista proprio con il club ligure negli anni Sessanta, ha annunciato il disimpegno del gruppo Orlean Invest, di cui Volpi è chairman. Una svolta clamorosa, per il club più vincente della storia della pallanuoto italiana e non solo italiana, viste le 11 LEN Champions League conquistate dalla Pro Recco, vincitrice di tre delle ultime quattro edizioni e sconfitta solo qualche settimana fa nella finalissima di Malta dal Ferencvaros. Dopo esserne stato presidente a partire dal 2005, Volpi aveva lasciato polemicamente il ruolo, ora ricoperto dalla bandiera Maurizio Felugo, presidente del club dal 2016. Nei vent’anni dell’era Volpi, la Pro Recco ha vinto 17 campionati italiani (di cui 14 di fila), 16 Coppe Italia, 8 LEN Champions League, 8 supercoppe Len e una Lega Adriatica. Per un totale incredibile di 50 titoli complessivi, nazionali e non.

Pro Recco: "Scelta dolorosa, altri garantiscano continuità al club" Sul sito del club ligure, una nota spiega le ragioni della decisione di Volpi: "È una scelta profondamente dolorosa -il testo del comunicato della Pro Recco- ma che si inserisce nell’ottica di una progressiva diversificazione delle iniziative del gruppo Orlean Invest. L’auspicio è che qualche imprenditore ligure o appassionato della pallanuoto possano raccogliere la straordinaria eredità di un’esperienza inimitabile, il titolo sportivo, la gestione e il futuro della Pro Recco, garantendone la continuità e i successi sinora raggiunti. Gabriele Volpi ormai da molti anni non vive più in Italia, i suoi interessi e le sue attività sono circoscritte al di fuori dai confini italiani. L’unica eccezione è stata rappresentata sino a ora dalla Pro Recco, a cui il chairman di Orlean Invest è legato da sempre da un rapporto di profondo affetto personale. Motivo che lo spinse ad assumersi l’onore della proprietà in un momento particolarmente complesso nella storia del sodalizio e a varare un ambizioso programma che ha reso la Pro Recco il club più titolato al mondo in tutti gli sport di squadra. Negli anni, la gestione è stata improntata alla più rigida managerialità e professionalizzazione, delegandola a manager del settore come il presidente Maurizio Felugo, in modo da allontanare la cura della squadra dal classico schema legato al mecenatismo: questo consente oggi di lasciare in eredità una società perfettamente sana dal punto di vista economico-finanziario e strutturata allo stato dell’arte per affrontare il futuro del nuovo corso"