L’atleta azzurro ha annunciato il suo ritiro al termine dei Campionati Italiani Assoluti. "Mi sono trovato a domandarmi cosa abbia significato per me il nuoto artistico nelle stagioni passate. Le risposte che ho trovato - ha detto - sono state abbastanza chiare. Io non sono stato bene in questi ultimi anni. Mi sono fatto tanto male per questo sport e adesso semplicemente non sono più disposto a farlo"

Giorgio Minisini si ritira. "Mi sono fatto tanto male per questo sport e adesso semplicemente non sono più disposto a farlo. I Campionati Italiani Assoluti saranno la mia ultima competizione da atleta", ha detto il primo storico campione del mondo di nuoto artistico maschile annunciando la sua decisione. "Mi sono domandato più volte cosa abbia significato per me il nuoto artistico nelle passate stagioni. Le risposte che ho trovato sono state abbastanza chiare. Io non sono stato bene in questi ultimi anni. Non è una novità. La ragione alla fine sta quasi tutta in questo sport. Ho iniziato a nuotare perché farlo mi faceva sentire vivo: era una cosa divertente. È diventata una missione e senza accorgermene, stagione dopo stagione, si è trasformata in ossessione. Sono anni che non provo più soddisfazione nel fare questo sport, ma non potevo rinunciare alla mia ossessione, nemmeno a costo del mio stesso benessere. Per questo, ho preferito starci male piuttosto che darmi per vinto. Ma ora non più. Non voglio più barattare il mio benessere. Mi sono fatto tanto male per questo sport e adesso semplicemente non sono più disposto a farlo".