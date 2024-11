Pro Recco batte Mladost 7-4 e va agli ottavi da 1^

La Pro Recco ha vinto, ha vinto ancora. Ha vinto la quinta partita su cinque in Eurocup (dopo aver già fatto sei su sei in campionato): 7-4 contro la Mladost con qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone, con una giornata di anticipo. La Pro Recco vince sempre e ci si potrebbe chiedere: qual è la novità? A questo ci ha abituati. E invece questa collezione di successi di una squadra, di fatto, rinata dopo l’estate più tribolata della sua storia è una prima, solidissima risposta a tutte le incognite che la transizione tra la gestione Volpi e la nuova società poteva portare con se. E’ rimasto il presidente Felugo a guidare la carica , è rimasto Sandro Sukno a disegnare le strategie, è rimasto il nucleo della squadra tre volte campione d’Europa consecutivamente tra il 2021 e il 2023: bastava riaccendere il motore. E’ cambiato il carburante ma il motore non vedeva l’ora di rimettersi in pista e dimostrare quanto sia ancora potente.

In Europa la pallanuoto italiana viaggia veloce

In Italia si è già riaperto l’eterno duello con il Brescia (a pari punti in testa alla classifica del campionato), in Europa la scena non sarà quella della Champions League ma quella dell’Eurocup non è per niente scontata e, negli ottavi, comunque, l’abbinamento sarà con una quarta dei gruppi di Coppa Campioni, scivolata nella competizione meno nobile. La Pro Recco ci arriverà pure irrobustita a livello societario. La famiglia americana Hammarskjold si unirà alla fondazione Behring come co-proprietaria del club. L’esponente di rilievo Hammarskjold, Philip, è presidente esecutivo di Hellman & Friedman, uno dei fondi più importanti del mondo. Per tornare a giocarla e possibilmente a vincerla, la Champions League, già dalla prossima stagione, un ingresso che rafforza decisamente il progetto di rinascita della squadra più titolata al mondo. E insieme alla squadra ligure, in Europa tutta la pallanuoto italiana viaggia veloce e felice. In Champions League il Savona è primo e qualificato e, nella stessa Eurocup, pure il Brescia ha già il pass in tasca e all’Ortigia Siracusa manca un ultimo punto. Vince la Pro Recco, vincono tutte.