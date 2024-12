Mondiali, Razzetti di bronzo nei 400 misti

Quarta medaglia per Alberto Razzetti a Budapest. Dopo i due argenti nei 200 delfino e 200 misti e il bronzo nella 4x200 stile libero, l'azzurro ha vinto il bronzo nei 400 misti. Record del mondo per la statunitense Gretchen Walsh nei 100 delfino, per lo svizzero Noè Ponti (nei 100 delfino maschili) e per la stella delle Isole Cayman Jordan Crooks, che ha abbattuto il muro dei 20 secondi nei 50 stile libero

Nella penultima giornata dei Mondiali di nuoto a Budapest arriva un’altra medaglia per l’Italia . E la conquista sempre Alberto Razzetti , il personaggio azzurro emerso prepotentemente dalla Duna Arena. È bronzo nei 400 misti nuotati in 3'58''83, alle spalle del russo sotto bandiera degli Atleti Neutrali (oro in 3'56''83) e allo statunitense Carson Foster (argento in 3’57’’45). Per il ligure è la quarta medaglia a Budapest, la terza individuale dopo i due argenti ottenuti nei 200 delfino e 200 misti, e il bronzo nella staffetta 4x200 stile. Tre medaglie che sanno di rivincita dopo le tre prestigiose finali olimpiche ottenute a Parigi che però non erano valse un podio, sfiorato soprattutto in questi 400 misti. Razzetti ha iniziato a sentire le fatiche delle gare passate, ma ha provando comunque a forzare già dall’inizio, passando in testa a delfino, soffrendo come da pronostico nel dorso in cui è scivolato in quinta posizione, per risalire verso il podio a rana, e consolidare il bronzo a stile libero, avvicinandosi parecchio anche ai due atleti di testa. Per l’azzurro oltre le 4 medaglie anche 1 record europeo, e tre primati italiani.

Farfalle da record

Non si ferma più Gretchen Walsh. La statunitense vince i 100 delfino e conquista la quarta medaglia d’oro individuale, quinta considerando la staffetta, quattro gare in cui ha demolito per 7 volte i precedenti record del mondo. Nei 100 delfino il primato mondiale lo ha migliorato in ogni turno di gara, dalle batterie alla semifinale per abbassarlo fino a un inimmaginabile 52''71 nell’ennesima finale dominata. Ma non finisce qui: torna in vasca nella semifinale dei 50 stile e fa ancora record del mondo con un impressionante 22''87. Ma sono strepitose anche le due azzurre Silvia Di Pietro e Sara Curtis che nuotano entrambe di gran lunga sotto il record italiano che la giovanissima cuneese aveva tolto alla più esperta romana. Silvia Di Pietro si riprende il primato nazionale in 23''68, quarto tempo assoluto. Dentro la finale di domenica anche Sara Curtis che con il 23''76 conquista l’ultimo posto utile.

Forma strepitosa anche per lo svizzero Noè Ponti che dopo il primato nei 50, demolisce anche quello dei 100 delfino uomini. Un record che era considerato difficilmente avvicinabile quello che apparteneva allo statunitense Caeleb Dressel. Si commuove l’allenatore romano Massimo Meloni che nel centro federale del Ticino ha guidato la crescita del campione elvetico. In una finale i cui i due azzurri fanno il loro. Michele Busa è quarto e dopo il primato italiano nei 50, fa comunque il proprio personale per sfiorare un nobilissimo podio. Tempo leggermente superiore per Simone Stefanì, ma bravo comunque a chiudere settimo tornando sui livelli d’eccellenza mostrati nel 2021.