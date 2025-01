Gli ori olimpici Ceccon e Martinenghi con il costume in valigia. Per i due nuotatori azzurri il 2025 è iniziato con cambiamenti radicali per cercare nuovi stimoli e altri successi. Ceccon è partito questa mattina per Brisbane. Martinenghi martedì ha svolto il primo allenamento a Verona con il nuovo allenatore Matteo Giunta