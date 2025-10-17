Esplora tutte le offerte Sky
Quadarella: "Sorpresa da ritiro Titmus. Tarantino-Pilato? Il tempo aggiusterà tutto"

nuoto

La campionessa azzurra allo Sky TG24 Live In Roma: "Ritiro Titmus? Sembrava avesse detto che a Los Angeles volesse arrivarci, io ho intenzione di nuotare per qualche anno ancora. Caso Tarantino-Pilato? Il tempo aggiusterà tutto"

"Mi ha sorpreso molto perché mi sembrava avesse detto che a Los Angeles volesse arrivarci. Lei ha vissuto lo sport in maniera diversa, ha vinto tutto. Io a quel punto non ci sono arrivata, ho intenzione di notare per qualche anno ancora. Ledecky non smetterà prima di me, gareggiare al suo fianco è un motivo di orgoglio. E' vero che la prima posizione va via perché c'è lei, abbiamo la stessa età, più o meno smetteremo insieme ma è un bello stimolo gareggiare con lei". Così l'azzurra del nuoto Simona Quadarella, a 'Sky TG24 Live In Roma' per la nuova edizione di Sky Up The Edit, torna sul ritiro della campionessa australiana Ariarne Titmus e sulla propria volontà di proseguire ancora con il nuoto.

la sorpresa

A 25 anni si ritira Titmus, leggenda del nuoto

"Tarantino-Pilato? Bisogna fare gruppo, sempre"

Poi, parlando dei prossimi Europei in vasca corta in Polonia, che si terranno dal 2 al 7 dicembre, ammette come "sarà una bella lotta perché ci saranno avversarie agguerrite", mentre sulla vicenda Tarantino-Pilato, squalificate per 90 giorni in seguito al furto al duty free dell'aeroporto di Singapore sottolinea come "le cose si aggiusteranno con il tempo, non voglio entrare nella questione, ero amica di entrambe e lo sono ancora. Bisogna fare gruppo, sempre, e con il tempo si aggiusterà tutto". Infine un pensiero sulle medaglie, "importanti negli eventi importanti. Ma in tutte le altre gare io cerco il tempo che mi fa capire a che punto sono. Non pensavo di fare quel tempo questa estate, perché nonostante sia ancora giovane, per il nuoto sono tra le più grandi. Avere l'obiettivo dei mondiali mi ha aiutato molto a distrarmi dalle situazioni complicate, non volevo buttare tutto, volevo fare bene e così è stato", conclude.

