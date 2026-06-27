Al Trofeo Settecolli l'olandese Marrit Steenbergen fa registrare il nuovo record del mondo nei 100 stile libero, con il tempo di 51"68. Terza posizione per Sara Curtis, con primato italiano in 52"69
L'olandese Marrit Steenbergen ha fatto segnare il record del mondo nei 100 sl vincendo la gara del Settecolli. Segna un 51.68 che cancella il precedente di 51.71 di Sarah Sjoestroem, che l'aveva realizzato nell'ormai lontano 2017. Nella stessa gara terzo posto per l'azzurra Sara Curtis che chiude in 52.69 migliorando il suo record italiano. Al secondo posto Siobhan Haughey, di Hong Kong. "Ho guardato lo schermo e mi sono chiesto se fosse vero? E sì, sono io! Era tanto che ci provavo ora sono riuscita a farlo e non so nemmeno come descriverlo", le prime parole di Steenbergen sul record del mondo.
100 stile, record italiano per Sara Curtis
Sara Curtis non finisce di stupire e, dopo aver vinto con primato europeo (27"07) nei 50 dorso, è terza con il record italiano in 52"69 nello stellare atto conclusivo dei 100 stile libero che rimarrà nella storia.
200 farfalla, vince Burdisso
L'azzurro Federico Burdisso vince i 200 farfalla maschili nel Settecolli in corso a Roma, chiudendo in 1:55.10 davanti all'ungherese Richard Marton e allo svizzero Noè Ponti. L'azzurro stacca così il pass per gli Europei di Parigi che si terranno ad agosto. Costanza Cocconcelli chiude settima nei 100 farfalla, in una gara dominata dall'inizio alla fine dalla statunitense Gretchen Walsh in 54.82, record della manifestazione. Podio tutto azzurro nei 100 dorso femminili: prima Martina Biasoli (1:00.77), poi Federica Toma e Anita Gastaldi. Al maschile Francesco Lazzari strappa il terzo posto dietro al greco Apostolos Christou (52.47) e ad Adam Jaszo. Buona prestazione anche per Anna Pirovano nei 400 misti, con la terza posizione (4:39.38, record personale) che le vale un posto ai prossimi Europei francesi.