L'olandese Marrit Steenbergen ha fatto segnare il record del mondo nei 100 sl vincendo la gara del Settecolli. Segna un 51.68 che cancella il precedente di 51.71 di Sarah Sjoestroem, che l'aveva realizzato nell'ormai lontano 2017. Nella stessa gara terzo posto per l'azzurra Sara Curtis che chiude in 52.69 migliorando il suo record italiano. Al secondo posto Siobhan Haughey, di Hong Kong. "Ho guardato lo schermo e mi sono chiesto se fosse vero? E sì, sono io! Era tanto che ci provavo ora sono riuscita a farlo e non so nemmeno come descriverlo", le prime parole di Steenbergen sul record del mondo.