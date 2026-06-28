Trofeo Settecolli, Curtis 3^ e nuovo record italiano nei 50 stile. Record mondiale Walshsettecolli
Nell’ultima giornata del Trofeo Settecolli, nei 50 stile libero femminile vittoria con nuovo record mondiale della statunitense Gretchen Walsh in 23’’55 davanti a Sara Sjostrom. Terza Sara Curtis che ha migliorato il record italiano con un 24’’09. Per l'azzurra, in tre giorni di gare, è il terzo record italiano: oltre quello di oggi, Curtis ha migliorato quello nei 100 stile libero e quello nei 50 dorso (questo anche nuovo record europeo)
Una gara clamorosa. Nei 50 stile femminili, nell’ultima giornata del Trofeo Settecolli, un nuovo record del mondo e il nuovo record italiano. A dominare la gara è stata la statunitense Gretchen Walsh, che ha stabilito il nuovo record mondiale in 23’’ 55, migliorando il precedente di Kate Douglass (23’’59). Seconda la svedese Sara Sjostrom e terza l’azzurra Sara Curtis, che nuotando in 24’’09 ha stabilito il nuovo record italiano.
Curtis, terzo record italiano in tre giorni
È il terzo primato italiano migliorato dalla nuotatrice azzurra in tre giorni di gare. Nella prima giornata del Settecolli, venerdì Sara Curtis ha stabilito il nuovo record nazionale nei 50 dorso, con un tempo che le è valso anche il nuovo record europeo. Sabato altro primato italiano, stavolta nei 100 stile libero. Oggi si è ripetuta stabilendo il nuovo record italiano nei 50 stile, in una gara che ha visto migliorare appunto anche il record del mondo dalla Walsh.