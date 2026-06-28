Nell’ultima giornata del Trofeo Settecolli, nei 50 stile libero femminile vittoria con nuovo record mondiale della statunitense Gretchen Walsh in 23’’55 davanti a Sara Sjostrom. Terza Sara Curtis che ha migliorato il record italiano con un 24’’09. Per l'azzurra, in tre giorni di gare, è il terzo record italiano: oltre quello di oggi, Curtis ha migliorato quello nei 100 stile libero e quello nei 50 dorso (questo anche nuovo record europeo)

Una gara clamorosa. Nei 50 stile femminili, nell’ultima giornata del Trofeo Settecolli, un nuovo record del mondo e il nuovo record italiano. A dominare la gara è stata la statunitense Gretchen Walsh, che ha stabilito il nuovo record mondiale in 23’’ 55, migliorando il precedente di Kate Douglass (23’’59). Seconda la svedese Sara Sjostrom e terza l’azzurra Sara Curtis, che nuotando in 24’’09 ha stabilito il nuovo record italiano.